Киев, 4 июля, 2024, 01:33 — ИА Регнум. На Украине ночью 4 июля сирены воздушной тревоги взвыли в пяти областях.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

По информации онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сигналы воздушной тревоги после полуночи звучали в Киевской, Полтавской, Житомирской, Черниговской и Сумской областях.

Как сообщало ИА Регнум, за прошедшие сутки Вооружённые силы Украины (ВСУ) 19 раз обстреляли Брянскую область. По словам губернатора региона Александра Богомаза, с начала спецоперации Брянскую область, которая граничит с Украиной, обстреляли более 3 тысяч раз, погибло 23 мирных жителя.

Силы противовоздушной обороны в течение ночи 1 июля подавили и уничтожили в небе над тремя регионами Российской Федерации 36 беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины.