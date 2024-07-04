Москва, 4 июля, 2024, 04:04 — ИА Регнум. Список отечественных автомобилей, которые рекомендовано использовать государственным и муниципальным служащим в служебных целях расширился. Об этом сообщили в Минпромторге России.

Иван Шилов ИА REGNUM Чиновник

В перечень попали автомобили Lada Largus, XCite X-Cross 7, а также «Газель» и «Соболь».

В актуализированном списке автомобилей для приоритетного использования чиновниками значится более 40 моделей от 14 брендов.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин заявил, что все чиновники в стране должны ездить на отечественных автомобилях.

В июне 2022 года министр финансов Антон Силуанов заявил, что российских чиновников можно пересадить на отечественные автомобили. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя это предложение, заверил, что он лично готов пересесть на Lada.