Вашингтон, 4 июля, 2024, 03:14 — ИА Регнум. Десятки аналитиков, экспертов, учёных и преподавателей подписались под открытым письмом с призывом к НАТО. Они требуют отказать Украине в приёме в альянс на саммите в Вашингтоне, назвав «такой шаг неразумным». Об этом сообщила газета Politico.

Иван Шилов ИА Регнум Украина, НАТО

Принятие Украины в НАТО, по мнению авторов обращения, может «превратить Украину в арену затяжных разборок между двумя крупнейшими ядерными державами».

«Соединенные Штаты не должны воевать против России из-за Украины, они не должны брать на себя обязательство воевать против России из-за Украины и в будущем», — говорится в письме, которое подписал 61 человек.

Как сообщало ИА Регнум, США продолжают курс на войну, выделяя новый пакет помощи Украине, который приведёт лишь к новым жертвам среди мирного населения, включая женщин и детей. Штаты балансируют на грани конфликта с Россией, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя выделение ВСУ нового пакета военной помощи от США на сумму 2,3 млрд рублей.

Нежелание Запада приглашать Украину в НАТО свидетельствует об изменении его отношения к этой стране. Такое мнение высказал политолог-американист Рафаэль Ордуханян, комментируя статью Telegraph, которая со ссылкой на чиновника Госдепа США написала, что Украину не станут пока приглашать в НАТО из-за разгула коррупции в стране.

Страны НАТО не достигли договорённости по многолетней военной помощи Украине, сообщило агентство DPA со ссылкой на источники в делегациях западных государств.