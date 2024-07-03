Москва, 4 июля, 2024, 02:32 — ИА Регнум. США продолжают курс на войну, выделяя новый пакет помощи Украине, который приведёт лишь к новым жертвам среди мирного населения, включая женщин и детей. Штаты балансируют на грани конфликта с Россией, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя выделение ВСУ нового пакета военной помощи от США на сумму 2,3 млрд рублей.

Mil.ru Анатолий Антонов

Дипломат подчеркнул, что американская администрация продолжает питать иллюзорные мечты о стратегической победе над Россией, предложения президента Владимира Путина о мирном урегулировании конфликта отвергаются.

«Очевидно, что новые американские вооружения не снизят накал нашей борьбы за освобождение Украины. Приведут лишь к новым жертвам среди мирного населения, включая женщин и детей», — сказал Антонов.

Выделение США новой помощи Украине поощряет киевских террористов к совершению новых преступлений, уверен посол.

Антонов отметил, что Штаты таким образом демонстрируют перед саммитом НАТО в Вашингтоне непреклонность в отстаивании разваливающегося мирового порядка, основанного на американских правилах.

«США балансируют на грани конфликта с Россией — крупнейшей ядерной державой. Ощущение таково, что здесь не задумываются о глобальных последствиях катастрофы, которая приближается из-за недальновидной и опасной политики Вашингтона. Отсидеться за океаном не получится», — сказал Антонов.

Как сообщало ИА Регнум, в новый пакет помощи США Украине на сумму 2,35 миллиарда долларов вошли списанные с американских складов ракеты для систем ПВО HAWK и снаряды для РСЗО HIMARS.

Российская сторона неоднократно призывала Запад воздержаться от поставок оружия Украине. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров указывал, что любые предназначенные для ВСУ военные грузы являются законной целью для российских вооружённых сил. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что западная помощь Киеву не способна изменить ход специальной военной операции, а поставки оружия Украине только истощают ресурсы этих стран.

Президент Владимир Путин назвал условия, при которых Россия готова вести переговоры о завершении конфликта на Украине. Глава государства заявил, что киевский режим должен, в частности, отказаться от планов вступить в НАТО, а также признать возвращение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.