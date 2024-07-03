Брюссель, 3 июля, 2024, 15:05 — ИА Регнум. Страны НАТО не достигли договорённости по многолетней военной помощи Украине, сообщило агентство DPA со ссылкой на источники в делегациях западных государств.

Михаил Маркив/РИА Новости

В публикации отмечается, что генсек НАТО Йенс Столтенберг «потерпел неудачу» в стремлении обеспечить Украине многолетнюю военную поддержку.

По данным агентства, члены альянса смогли лишь согласовать предоставление Киеву в течение 2025 года €40 млрд помощи.

Ранее американская газета Wall Street Journal со ссылкой на источники написала, что Североатлантический альянс намерен отправить на Украину нового высокопоставленного чиновника.

По информации издания, высокопоставленный чиновник в Киеве сосредоточится на долгосрочных потребностях Украины в военной помощи и невоенной. По задумкам альянса, украинская армия в итоге должна быть «более похожей на армию НАТО».

Кроме того, НАТО в ходе предстоящего 9–11 июля саммита объявит о создании в Германии штаб-квартиры для координации помощи Киеву, вместо того чтобы пригласить Украину в альянс, написала американская газета The New York Times.