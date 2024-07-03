Киев, 4 июля, 2024, 01:16 — ИА Регнум. Родственникам украинских чиновников удалось незаконно выехать из страны под предлогом сопровождения в ФРГ детей-сирот. Об этом уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец сообщил в соцсетях.

Иван Шилов ИА Регнум Уклонисты, Украина

Омбудсмен пояснил, что в марте 2022 года 68 детей-сирот из киевского Центра социально-психологической реабилитации в сопровождении 20 человек были эвакуированы в бывший молодёжный лагерь города Вупперталь в Германии.

По информации Лубенца, среди сопровождающих были люди, не имевшие отношения к работе с сиротами.

Так, в их числе близкий родственник руководителя Службы по делам детей и семьи Киева и родственник руководителя Центра социально-психологической реабилитации детей и ещё четыре человека, основания для выезда которых требуют дополнительного изучения, добавил уполномоченный.

«Все сопровождающие мужчины были трудоустроены за день до поездки и уволились после того, как оказались за пределами Украины, и позже не вернулись в страну», — пояснил Лубенец, заверив, что обратился в правоохранительные органы с просьбой провести соответствующую проверку.

Как сообщало ИА Регнум, украинские пограничники задержали 17 мужчин при попытке незаконно выехать из страны, написало 30 июня издание «Страна. ua». Каждый из них заплатил за переезд до 12 тыс. долларов.

В Закарпатье сотрудники украинской пограничной службы со стрельбой задержали четырёх мужчин, которые пытались пересечь границу с Венгрией. Украинцы заплатили по 5500 долларов организаторам незаконных схем выезда из страны. За сутки пограничники Западного регионального управления задержали девять человек, пытавшихся незаконно сбежать из страны.

14 июня пограничники задержали грузовик, в котором находились более 40 мужчин. Все они планировали сбежать в Молдавию. Помимо этого, 9 июня 32 украинца незаконно пересекли границу с Венгрией на грузовике с военными номерами.

С 18 мая на Украине действует новый закон о мобилизации.