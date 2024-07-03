Москва, 4 июля, 2024, 00:51 — ИА Регнум. Военная контрразведка ФСБ задержала в Рязани командира 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой ордена Суворова бригады полковника Артёма Городилова. Об этом стало известно «Ъ».

Иван Шилов ИА Регнум ФСБ

Офицера доставили в Москву. Его подозревают в особо крупном мошенничестве. Подробности дела не разглашаются. Известно, что особо крупный размер начинается от 1 млн рублей.

4 июля следствие обратится в суд с ходатайством о заключении Городилова под стражу.

Артём Городилов находится под санкциями США и других стран.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине следователи привлекли к уголовной ответственности бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, обвиняемого в России в особо крупном мошенничестве.

17 мая Попова арестовали на срок до 16 июля в рамках уголовного дела о мошенничестве. Его обвинили в хищении более 1700 тонн металлоконструкций, приобретённых для создания оборонительной линии в Запорожской области, на общую сумму 130 млн рублей. Свою вину бывший командующий 58-й общевойсковой армией отрицает.