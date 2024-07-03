Санкт-Петербург, 3 июля, 2024, 18:10 — ИА Регнум. Сотрудники Федеральной службы безопасности России (ФСБ) провели обыски в управлении экономической полиции, которое расположено на улице Чайковского в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает петербургский телеканал «78.ru», ссылаясь на источник.

Иван Шилов ИА Регнум

Он отметил, что обыски проходили во 2-м отделе, сотрудники которого занимаются расследованием дел о хищении бюджетных средств. Он также отметил, что, по предварительным данным, обыск был фиктивным, а после завершения мероприятия никого не задержали.

По данным сетевого издания «Фонтанка», в обысках управления экономической полиции принимали участие сотрудники Следственного комитета РФ и работники Управления собственной безопасности ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Издание уточнило, что представители СК, ФСБ и УСБ пришли в УЭБиПК в рамках проверки по делу о мошенничестве. Отмечается, что один из бизнесменов хотел передать взятку в размере 5 миллионов рублей через своего знакомого, у которого якобы были необходимые для урегулирования проверки связи. Знакомый обещал передать деньги в управление, находящееся на улице Чайковского, однако позднее выяснилось, что он решил присвоить всю сумму себе, так как на самом деле никого в УЭБиПК не знает.

Ранее в Дагестане сотрудники ФСБ пресекли канал нелегальной миграции через одно из местных высших учебных заведений. В связи с этим Следственный отдел республиканского управления ФСБ РФ возбудил уголовное дело.

Как передавало ИА Регнум, 3 июля ФСБ задержала жителя Татарстана, который присылал угрозы участникам СВО через интернет.