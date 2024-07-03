Набережные Челны, Татарстан, 3 июля, 2024, 17:36 — ИА Регнум. Уголовное дело возбудили в отношении жителя Набережных Челнов, который в интернете угрожал участникам российской спецоперации на Украине. Об этом сообщили 3 июля журналистам в управлении ФСБ по Татарстану.

Иван Шилов ИА Регнум

По версии следствия, 33-летний мужчина размещал в националистических интернет-сообществах публикации, содержащие угрозы применения насилия и признаки возбуждения ненависти в отношении российских военных.

Дело возбуждено по пункту «а» части 2 статьи 282 УК РФ. Фигуранта отправили под домашний арест.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Челябинске сотрудники ФСБ задержали сторонника украинских националистических структур, который размещал в Сети призывы, угрожающие безопасности России. В отношении мужчины возбудили дело по пункту «в» части 2 статьи 280.4 УК РФ, ему грозит до шести лет лишения свободы.

В июне жителя Приморского края задержали за призывы к захвату действующей власти в приграничных с Китаем районах России. Возбуждено уголовное дело, приморца поместили в СИЗО.