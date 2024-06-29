Махачкала, 29 июня, 2024, 17:50 — ИА Регнум. Сотрудники ФСБ пресекли канал нелегальной миграции в Дагестане, организованный сотрудником одного из вузов, сообщила журналистам 29 июня пресс-служба ведомства.

Следственный отдел УФСБ России по Республике Дагестан

«Сотрудником отдела международных отношений и внешних связей одного их высших учебных заведений республики в сговоре с подданным Иорданского Хашимитского Королевства был организован канал незаконного въезда иностранных граждан в Российскую Федерацию», — говорится в сообщении.

Следственный отдел республиканского управления ФСБ России возбудил в этой связи уголовное дело. Следователи выявили признаки преступлений, предусмотренных пунктами «а» и «в» ч. 2 ст. 322.1 УК («Организация незаконной миграции»).

Как передавало ИА Регнум, 28 июля официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что правоохранители выявили более 40 мигрантов, которые незаконно работали на полях в деревне Яковлево в Московской области. Нарушителей выявили благодаря сообщению. Сотрудники полиции проверили информацию с помощью квадрокоптера, обследовав территорию предприятия ночью, и выявили незаконно работающих иностранцев.

22 июня ФСБ сообщила о ликвидации канала легализации иностранцев, въезжающих в Россию. Силовики задержали шесть российских граждан, в том числе организатора. При обыске у них нашли лабораторию, где изготавливали поддельные документы и компоненты для изготовления паспортов России, Абхазии, Южной Осетии, а также ряда других документов.

Кроме того, 13 июня ФСБ сообщила о выявлении канала въезда в страну граждан Украины. Им выдавали поддельные справки-приглашения на обследование в подмосковной клинике.