Москва, 3 июля, 2024, 13:29 — ИА Регнум. Боевую машину зенитного пушечно-ракетного комплекса (ЗПРК) «Тунгуска» уничтожили российские военные в зоне СВО. Об этом официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил на брифинге.

Об уничтожении такой боевой техники ВСУ военное ведомство сообщило впервые.

Как сообщало ИА Регнум, 22 июня Конашенков проинформировал об уничтожении в зоне СВО боевой бронированной машины Senator производства Канады.