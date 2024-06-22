Москва, 22 июня, 2024, 13:46 — ИА Регнум. Боевую бронированную машину Senator производства Канады потеряли украинские войска в зоне проведения российской спецоперации в минувшие сутки. Об этом 22 июня сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников/РИА Новости

Он уточнил, что бронемашина Senator уничтожена в зоне действия группировки войск «Восток». Кроме того, ВСУ за сутки потеряли здесь более 140 бойцов, четыре автомобиля, британскую гаубицу FH-70, гаубицу М198 производства США и станцию РЭБ «Буковель-AD».

В результате боёв у населённых пунктов Варваровка и Новоивановка Запорожской области, Пречистовка и Нескучное ДНР подразделения группировки заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям ВСУ.

Общие потери украинских войск на пяти направлениях за минувшие сутки составили до 1835 бойцов, также сообщил Конашенков.

Как сообщало ИА Регнум, российские военные успешно уничтожают в зоне СВО многие образцы вооружения и техники, поставляемые Киеву из-за рубежа, это признают на Западе. Так, в апреле Минобороны впервые заявило об уничтожении пусковой установки американского зенитного ракетного комплекса MIM-23 HAWK, в мае — 155-мм гаубицы ТRF-1 французского производства и итальянской 105-мм гаубицы Melara.

Бывший министр обороны России Сергей Шойгу отмечал, что широко разрекламированная западная военная техника в реальных боевых условиях оказалась далеко не безупречной.