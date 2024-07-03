Москва, 3 июля, 2024, 09:31 — ИА Регнум. Два безэкипажных катера, которые следовали в направлении Новороссийска, уничтожены в акватории Чёрного моря, сообщили 3 июля в Министерстве обороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Дежурными огневыми средствами в акватории Чёрного моря уничтожены два безэкипажных катера, следовавшие в направлении Новороссийска», — сообщили в оборонном ведомстве.

Как передавало ИА Регнум, режим опасности атаки безэкипажных катеров был объявлен в Новороссийске 3 июля в 02:41 мск и действовал 1 час 40 минут.

22 июня официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что ВС России уничтожили склады хранения украинских безэкипажных катеров и беспилотников самолётного типа.

8 июня губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил об уничтожении безэкипажного катера. По его словам, флот ликвидировал объект на внешнем рейде в районе Стрелецкой бухты. В результате отражения атаки повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировали, добавил губернатор.