Краснодар, 3 июля, 2024, 04:36 — ИА Регнум. В Новороссийске отменили угрозу атаки безэкипажных катеров. Об этом в Telegram-канале написал глава города Андрей Кравченко.

Admnvrsk.ru Новороссийск

«Опасности для жителей города-героя нет!» — сообщил градоначальник.

Кравченко поблагодарил военнослужащих за оперативное реагирование и защиту города.

Режим опасности был объявлен в Новороссийске в 02:41 мск и действовал один час 40 минут.

Также Кравченко сообщил об открытии движения в районе набережной от улицы Исаева до Алексино, которое ранее было ограничено.

Как сообщало ИА Регнум, на Крымском мосту ночью 3 июля временно перекрыли движение автотранспорта.

Вооружённые силы (ВС) России уничтожили склады хранения украинских безэкипажных катеров и беспилотников самолётного типа, сообщил 22 июня официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.