Севастополь, 8 июня, 2024, 03:59 — ИА Регнум. В Севастополе ночью 8 июня ВС России уничтожили безэкипажный катер, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Севастополь

«В районе Стрелецкой бухты наш флот на внешнем рейде уничтожил безэкипажный катер», — написал он в Telegram-канале, комментируя прозвучавшие громкие звуки.

В результате отражения атаки повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировали.

Как передавало ИА Регнум, 7 июня Минобороны проинформировало, что Вооружённые силы России уничтожили в Чёрном море два следовавших к Крыму безэкипажных катера ВСУ. Инцидент произошёл в юго-западной части акватории около 15:00 мск. Беспилотный катер поразили штатным вооружением морской и армейской авиации, отметили в ведомстве.

Позднее ведомство сообщило об уничтожении в акватории ещё одного морского дрона противника. Он также следовал в направлении Крыма и был уничтожен морской авиацией Черноморского флота.

ФСБ России раскрыла агентурную сеть украинских спецслужб в Севастополе. В ходе мероприятий задержали пять человек. Они были завербованы на территории Запорожской области. При обысках в домах подозреваемых обнаружили три готовые бомбы и несколько килограммов взрывчатых веществ, в том числе производства Великобритании.