Москва, 3 июля, 2024, 05:12 — ИА Регнум. Боевики киевского режима во время боя в Часовом Яре раздавили своего сослуживца на «мотолыге» (МТ-ЛБ — многоцелевой транспортер легкий бронированный). Об этом рассказал сдавший в плен командир штурмовой группы ВСУ Валентин Гриднев.

Иван Шилов ИА Регнум Уничтоженная техника ВСУ

Российские штурмовики сумели занять второй этаж здания, в котором находилось подразделение Гриднева. Украинский командир запросил подкрепление, но оно не смогло подойти и было уничтожено российскими беспилотниками. После этого была вызвана эвакуационная машина.

Прибывшая МТ-ЛБ переехала одного из украинских боевиков при манёврах. Мог пострадать ещё один вэсэушник, его несли к месту эвакуации на носилках, он зацепился за поручень гусеничного транспортёра, когда тот тронулся с места. Его дальнейшая судьба неизвестна, пояснил пленный «РИА Новости».

Гриднев со своей группой, поняв, что их не эвакуируют, сдались в плен.

Как сообщало ИА Регнум, украинский военнопленный, командир взвода 42-й бригады ВСУ младший лейтенант Олег Карпюк рассказал, что его подразделение многократно перебрасывали в районы, где отсутствовали укрепления, и бойцы самостоятельно оборудовать новые позиции.

Другой пленный Юрий Водян в июне рассказал, что в украинской армии военнослужащим запрещают сдаваться в плен — им дают советы, как «правильно погибнуть». По его словам, военных пугают издевательствами в российском плену, но, попав в плен, он понял, что те истории были только «страшилками».