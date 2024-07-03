Брянск, 3 июля, 2024, 06:48 — ИА Регнум. Силами противовоздушной обороны в трёх районах Брянской области утром 3 июля были сбиты четыре БПЛА самолётного типа украинских боевиков. О прилётах в Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА Регнум Беспилотник ВСУ

Два беспилотника были сбиты над территорией Карачевского района. По одному ликвидировано в Трубчевском и Комаричском районах.

«Пострадавших и разрушений нет», — написал Богомаз.

Как сообщало ИА Регнум, бойцы-артиллеристы группировки войск «Центр» высокоточным корректируемым боеприпасом «Краснополь» уничтожили очередной американский танк Abrams на авдеевском направлении.

Артиллерийский выстрел по танку был сделан из 152-мм самоходной артиллерийской установки 2С19 «Мста-С» с закрытой огневой позиции.

На Украине ночью 3 июля взрыв прогремел в Харькове, с 00:23 мск объявили воздушную тревогу.