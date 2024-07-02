Харьков, Украина, 3 июля, 2024, 02:37 — ИА Регнум. На Украине ночью 3 июля взрыв прогремел в Харькове. Об этом сообщил телеканал «Общественное».

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Харьковской области с 00:23 мск объявили воздушную тревогу.

Подробной информации о взрыве, а также о возможных повреждённых объектах не приводится. Местные власти пока не комментировали инцидент.

Как сообщало ИА Регнум, киевские боевики 2 июля атаковали сёла Безымено и Мокрая Орловка Грайворонского городского округа в Белгородской области. Ранен местный житель.

В Харькове предприятие, которое производит дроны, и склад с боекомплектами подверглись атаке, сообщил 2 июля координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.