Буэнос-Айрес, 3 июля, 2024, 02:02 — ИА Регнум. Адвокат россиянина Игоря Чуркина Кристиан Рубилар заявил, что Украина, которая требует экстрадиции его подзащитного, не предоставила в срок запрошенные аргентинским судом документы. Об этом правозащитник сообщил журналистам.

Молоток судьи

По словам Рубилара, срок давно истёк, и Киев так и не смог объяснить почему считает себя компетентным для проведения суда над Игорем Чуркиным.

Адвокат считает, что в такой ситуации суд отклонит прошение Украины об экстрадиции и выразил надежду, что Чуркин получит гражданство Аргентины.

Как сообщало ИА Регнум, прокуратура Аргентины запросила у Киева дополнительные документы для рассмотрения дела об экстрадиции Игоря Чуркина. Выяснилось, что поданных ранее бумаг недостаточно, заявил Кристиан Рубилар.

В июле 2022 года сотрудники Государственного бюро расследований Украины пояснили, что подозревают Чуркина и его сообщников в попытке обманом сохранить имущество предприятия во Львове. По версии следствия, Чуркин и подконтрольный ему менеджмент присвоили взятые под залог имущества кредиты государственного Укрэксимбанка.

В феврале 2024 года Чуркина задержали в Аргентине из-за того, что он якобы «обманом пытался сохранить бизнес на Украине».

Предоставление убежища останавливает любой процесс об экстрадиции по запросу страны, где родился гражданин или где он является резидентом, добавил адвокат.

Чуркин запросил гражданство Аргентины, потому что здесь родилась его дочь. Закон даёт ему право на суд в этой стране, считает адвокат.