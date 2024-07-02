Москва, 3 июля, 2024, 00:12 — ИА Регнум. Замоскворецкий суд Москвы арестовал всех четверых обвиняемых в похищении итальянского бизнесмена Стефанио Гуидотти. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

В СИЗО до 29 августа отправлены Залумхан Ибрагимов, Али Зеналов, Надир Абалов и Азиз Курбанов. Их обвиняют в похищении человека, совершённом организованной группой. Мужчинам грозит до 15 лет лишения свободы.

Все четверо фигурантов признали вину. По их словам, они действовали по поручению третьего лица и выдавали себя за силовиков.

Следователи разыскивают других причастных к похищению итальянца.

Как сообщало ИА Регнум, о похищении Гуидотти стало известно 1 июля. Нападение на Гуидотти произошло 28 июня около дома на улице Садовой-Триумфальной в Москве. Угрожая пистолетом, злоумышленники затащили его в автомобиль, где надели наручники и мешок на голову. Затем они направились в Брянск, где в заранее подготовленном помещении удерживали потерпевшего в течение суток.

Следователям и оперативным сотрудникам полиции удалось установить местонахождение фигурантов дела, после чего они были задержаны, а потерпевший освобождён. В частности, СК установил, что у похищенного мужчины незадолго до похищения был конфликт с конкурентом по бизнесу.

Стефано Гуидотти — гендиректор российского представительства европейской компании SIAD Rus.

Соучастникам от 21 до 36 лет.

В декабре 2023 года силовики задержали банду киллеров, похищавших и убивавших людей с 1998 года. Группировка действовала в Москве, Московской и Калужской областях, Краснодарском крае и других регионах.