Москва, 1 июля, 2024, 17:07 — ИА Регнум. В центре Москвы 28 июня был похищен гражданин Италии, имеющий также российское гражданство, его спустя два дня нашли в Брянске, злоумышленники задержаны. Об этом 1 июля сообщила пресс-служба столичного СК в своём Telegram-канале.

Кадр из видео

По данным следствия, нападение на итальянца произошло 28 июня около жилого дома на улице Садовой-Триумфальной в Москве. Угрожая пистолетом, злоумышленники затащили его в автомобиль, где надели наручники и мешок на голову. Затем они направились в город Брянск, где в заранее подготовленном помещении удерживали потерпевшего в течение суток.

СК установил, что у похищенного мужчины незадолго до произошедшего возник конфликт с конкурентом по коммерческой деятельности.

«Благодаря грамотно спланированной работе следователей столичного Следственного комитета и оперативных сотрудников полиции местонахождение фигурантов установлено, и они задержаны, а потерпевший освобождён. С соучастниками проводятся следственные действия, им предъявлено обвинение», — говорится в сообщении.

В частности, уточнили в СК, уголовное дело расследуется в отношении четырёх соучастников в возрасте от 21 до 36 лет. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 126 УК РФ (похищение человека).

По данным РБК, похищенным итальянцем оказался гендиректор российского представительства европейской компании SIAD Rus Стефано Гуидотти.

Как передавало ИА Регнум, в декабре российские силовики задержали банду киллеров, похищавших и убивавших людей с 1998 года. Группировка действовала в Москве, Московской и Калужской областях, Краснодарском крае и других регионах.

Участникам преступного сообщества инкриминируют более 30 серьёзных преступлений, в том числе убийство советника министра путей сообщения России в 2002 году.