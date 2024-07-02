Нью-Йорк, США, 2 июля, 2024, 19:32 — ИА Регнум. Суд может отложить оглашение приговора экс-президенту США Дональду Трампу по делу о выплате порноактрисе Сторми Дэниэлс из-за жалобы его адвокатов. Об этом говорится в документе судебной базы.

Doug Mills/AP/TASS Дональд Трамп

Причиной возможного переноса оглашения приговора может стать намерение адвокатов Трампа обжаловать обвинительный вердикт. В свою очередь, прокуратура отметила, что оснований для жалобы нет, однако возражать против её подачи не стала.

«Запрос подзащитного о подаче жалобы до 10 июля предусматривает отложение приговора, намеченного на 11 июля, до вынесения решения по жалобе», — говорится в ответе прокуратуры.

Как передавало ИА Регнум, 30 мая жюри присяжных в Нью-Йорке вынесло обвинительный вердикт Трампу в подлоге финансовой документации в собственной компании Trump Organization с целью выплаты $130 тысяч бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс.

Жюри присяжных, состоящее из 12 жителей Нью-Йорка, установило, что Трамп нарушил закон, фальсифицировав деловые записи, чтобы скрыть выплату в размере 130 000 долларов звезде фильмов для взрослых Сторми Дэниэлс перед выборами 2016 года. Трамп признан виновным по всем 34 пунктам обвинения.

Трамп, ожидавший вердикта присяжных возле зала суда, в разговоре с журналистами назвал вынесенное решение «позором», а сам судебный процесс «сфальсифицированным» и пообещал оспорить вердикт.

1 июля верховный суд США отказался признать за Трампом абсолютный иммунитет. Согласно постановлению суда, Трамп обладает иммунитетом только за действия, которые совершены им в период президентства. В постановлении пояснялось, что другие обвинения, в том числе относящиеся к взаимодействию Трампа с вице-президентом, должностными лицами штатов и отдельными частными сторонами, а также его высказывания на публике, представляют собой более сложный вопрос.