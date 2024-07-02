Москва, 2 июля, 2024, 17:51 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал указ, в котором утвердил положение о Федеральном медико-биологическом агентстве. Документ опубликован на сайте правовой информации.

Александр Сухов/РИА Новости

Согласно документу, положение устанавливает предельную численность работников центрального аппарата ФМБА в 305 человек, а также фонд оплаты труда в размере 571 миллиона рублей из расчета на год.

Вместе с тем предельная численность работников территориальных органов ФМБА составит 942 человека, фонд оплаты труда составит 830 миллионов рублей в год.

Как передавало ИА Регнум, 17 июня Путин вывел ФМБА из подчинения правительства и переподчинил себе.

2 июля Путин назначил Сергея Щербакова заместителем директора Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН).

В этот же день глава государства назначил Елену Ардабьеву статс-секретарём замминистра юстиции, а также Константина Панферова замминистра юстиции.