Москва, 2 июля, 2024, 15:57 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин назначил Сергея Щербакова заместителем директора Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН), соответствующий указ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

РИА Новости/Михаил Метцель Президент России Владимир Путин

«Назначить Щербакова Сергея Валерьевича заместителем директора Федеральной службы исполнения наказания», — говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня его подписания, со 2 июля.

Как передавало ИА Регнум, 2 июля Владимир Путин назначил Елену Ардабьеву статс-секретарём замминистра юстиции, а также Константина Панферова замминистра юстиции.

17 июня Владимир Путин подписал указ о назначении Леонида Горнина первым замминистра обороны России, Анны Цивилёвой и Павла Фрадкова — замминистра обороны, Олега Савельева — замминистра обороны и главой аппарата министерства.