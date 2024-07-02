Путин назначил Сергея Щербакова заместителем директора ФСИН
Москва, 2 июля, 2024, 15:57 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин назначил Сергея Щербакова заместителем директора Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН), соответствующий указ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.
«Назначить Щербакова Сергея Валерьевича заместителем директора Федеральной службы исполнения наказания», — говорится в документе.
Указ вступает в силу со дня его подписания, со 2 июля.
Как передавало ИА Регнум, 2 июля Владимир Путин назначил Елену Ардабьеву статс-секретарём замминистра юстиции, а также Константина Панферова замминистра юстиции.
17 июня Владимир Путин подписал указ о назначении Леонида Горнина первым замминистра обороны России, Анны Цивилёвой и Павла Фрадкова — замминистра обороны, Олега Савельева — замминистра обороны и главой аппарата министерства.