Москва, 17 июня, 2024, 10:59 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин вывел Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) из подчинения правительства и переподчинил себе. Соответствующий указ опубликован на сайте правовой информации.

Александр Сухов/РИА Новости

«Установить, что руководство деятельностью Федерального медико-биологического агентства осуществляет президент Российской Федерации», — говорится в документе.

Указ вступил в силу с сегодняшнего дня.

Как передавало ИА Регнум, 14 июня Путин подписал указ о назначении двух заместителей главы Федерального архивного агентства (Росархива). Глава государства назначил Сергея Костоглода заместителем руководителя агентства, а Андрея Юрасова — статс-секретарём — заместителем руководителя Росархива.

Путин 12 июня подписал указ об образовании новых управлений в администрации президента. Глава государства постановил создать управление по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов, управление по вопросам национальной морской политики, управление по вопросам формирования и деятельности Госсовета, управление по госполитике в гуманитарной сфере и управление по госполитике в сфере оборонно-промышленного комплекса.