Москва, 2 июля, 2024, 10:34 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин назначил Елену Ардабьеву статс-секретарём замминистра юстиции, а также Константина Панферова замминистром юстиции. Соответствующий указ опубликован на сайте правовой информации.

Министерство юстиции РФ Елена Ардабьева

«Назначить: Ардабьеву Елену Анатольевну статс-секретарём заместителем Министра юстиции Российской Федерации, освободив её от занимаемой должности; Панферова Константина Юрьевича — заместителем Министра юстиции Российской Федерации», — говорится в тексте указа.

Указ вступает в силу со дня его подписания — 2 июля.

Как передавало ИА Регнум, 17 июня Владимир Путин подписал указ о назначении Леонида Горнина первым замминистра обороны России, Анны Цивилёвой и Павла Фрадкова замминистра обороны, Олега Савельева — замминистра обороны и главой аппарата министерства.

Отдельным указом президент России освободил Руслана Цаликова от должности первого замминистра обороны, Николая Панкова, Татьяну Шевцову и генерала-армии Павла Попова от должностей заместителей министра обороны, при этом уволив Попова с военной службы.