Херсон, 2 июля, 2024, 17:16 — ИА Регнум. Военные ВСУ нанесли удар по Херсонской области, погиб один человек, сообщил 2 июля глава региона Владимир Сальдо.

Александр Полегенько/ТАСС

«От ударов вражеских боевиков по жилым кварталам погиб один человек в Горностаевке», — написал он в Telegram-канале.

Кроме того, добавил он, два человека в Днепрянах и Алешках получили множественные осколочные ранения. Они находятся в больнице, оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Как передавало ИА Регнум, 1 июля в результате атаки Вооружённых сил Украины на Белгород и Белгородский район пострадали семь мирных жителей, включая ребёнка.

Вечером 30 июня украинские войска обстреляли Муром, Архангельское и посёлок Первомайский в Шебекинском городском округе. Кроме того, в этот день FPV-дрон ВСУ атаковал движущийся автомобиль в районе села Новое Волоконовского района. В результате атаки погиб четырёхлетний ребёнок, ещё четыре человека получили множественные осколочные ранения.

ВСУ 23 июня обстреляли Севастополь американскими ракетами ATACMS с кассетной боевой частью. В Минобороны отметили, что силы ПВО перехватили четыре ракеты, однако в воздухе произошёл подрыв осколочной боевой части пятой ракеты, что привело к жертвам среди мирного населения.