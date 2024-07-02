Москва, 2 июля, 2024, 17:08 — ИА Регнум. Замоскворецкий суд арестовал Залумхана Ибрагимова, одного из обвиняемых в похищении итальянского бизнесмена Стефанио Гуидотти. Об этом 2 июля сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Александр Щербак/ТАСС Залумхан Ибрагимов

«Фигурант по делу о похищении гражданина Итальянской Республики в центре столицы отправлен под арест», — сказано в релизе.

Срок ареста для него установлен до 29 августа.

Как передавало ИА Регнум, о похищении Гуидотти стало известно днём ранее. По данным следствия, нападение на итальянца произошло 28 июня около жилого дома на улице Садовой-Триумфальной в Москве. Угрожая пистолетом, злоумышленники затащили его в автомобиль, где надели наручники и мешок на голову. Затем они направились в город Брянск, где в заранее подготовленном помещении удерживали потерпевшего в течение суток.

Следователям и оперативным сотрудникам полиции удалось установить местонахождение фигурантов дела, после чего они были задержаны, а потерпевший освобождён. В частности, СК установил, что у похищенного мужчины незадолго до произошедшего возник конфликт с конкурентом по коммерческой деятельности.

Уголовное дело расследуется в отношении четырёх соучастников в возрасте от 21 до 36 лет.