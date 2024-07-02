Москва, 2 июля, 2024, 20:28 — ИА Регнум. Законопроект об ограничении по программе переселения соотечественников вряд ли дойдёт до первого чтения и, скорее всего, не будет принят. Такое мнение 2 июля корреспонденту ИА Регнум высказал политолог, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты России (ОП) по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов, комментируя соответствующую инициативу депутатов Госдумы Дмитрия Кузнецова («Справедливая Россия — За правду») и Михаила Матвеева (КПРФ).

Александр Демьянчук/ТАСС

Депутаты Госдумы подготовили законопроект, согласно которому программой переселения соотечественников не смогут воспользоваться граждане стран бывшего СССР, в том числе трудовые мигранты. Авторы отмечают, что после распада СССР в бывших республиках выросло несколько поколений граждан, которые воспитаны в соответствии с традициями, культурными и моральными ценностями именно своей страны, не знают русский язык и не имеют ни кровной, ни исторической, ни культурной, ни духовной, ни какой-либо иной связи ни с народом России, ни со страной в целом.

По мнению Асафова, законопроект не получит поддержки, так как содержит ряд абсурдных положений, которые не соответствуют миграционной политике государства и запросу общества. Эксперт считает, что делать обобщающие выводы о воспитании, культуре и желании воссоединиться с Россией на основе таких утверждений не стоит.

«Целью этого законопроекта является не изменение ситуации в стране или влияние на миграционное законодательство России, а реализация личных политических амбиций. Данный законопроект обсуждать не имеет смысла, так как в его пояснении не содержится доказательной базы, обосновывающей его принятие. Вместо этого мы видим достаточно тенденциозные выводы и утверждения», — подчеркнул Асафов.

Как передавало ИА Регнум, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что миграционную политику в России необходимо изменить. По его мнению, возможно, стоит сосредоточить усилия на использовании внутренних ресурсов для решения политических, национальных, экономических и других проблем.

Руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов заявил, что в России нужно пересматривать политику в отношении миграционных потоков. Он подчеркнул, что нельзя полностью перекрывать миграционные потоки, но их необходимо взять под жёсткий контроль, поскольку общественная безопасность имеет первостепенное значение.

Правительство России 24 июня поддержало законопроект о конфискации денежных средств, ценностей и иного имущества за организацию нелегальной миграции. Сейчас такого рода меры в УК РФ не предусмотрены, и за организацию незаконного въезда в Россию мигрантов предусмотрено лишение свободы сроком до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, а за это же преступление, совершённое группой лиц или чиновником с использованием служебного положения, — до семи лет лишения свободы со штрафом в 500 тысяч рублей.