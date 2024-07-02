Тбилиси, 2 июля, 2024, 16:17 — ИА Регнум. Во время плановых военных учений в Грузии разбился самолёт Су-25, пилот погиб, сообщила 2 июля пресс-служба минобороны страны.

(сс) US Embassy Tbilisi

«2 июля в ходе одного из плановых военных учений, в которых была задействована авиационная составляющая, один из самолётов, принадлежащих силам обороны, потерпел катастрофу. В результате катастрофы Су-25 трагически погиб пилот Кахабер Зурабашвили», — говорится в сообщении.

Для установления причин произошедшего, уточняется в релизе, будет произведена детальная проверка. Минобороны Грузии также выразило соболезнования родным и близким погибшего.

В грузинском военном ведомстве не уточнили место, где произошла катастрофа с Су-25. Ранее грузинский телеканал Pirveli сообщил о крушении военного вертолёта. По данным СМИ, воздушное судно разбилось недалеко от села Дисвели.

Как передавало ИА Регнум, 11 июня в Минобороны сообщили о крушении Су-34 в горной местности в Северной Осетии. Отмечалось, что военный самолёт проводил плановый учебно-тренировочный полёт.

Позднее в военном ведомстве рассказали, что, по предварительной информации, причиной крушения истребителя-бомбардировщика стала техническая неисправность. Члены экипажа разбившегося Су-34 погибли.