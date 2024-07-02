Тбилиси, 2 июля, 2024, 13:53 — ИА Регнум. В Грузии в регионе Квемо Картли потерпел крушение военный вертолёт. Об этом сообщает грузинский телеканал Pirveli.

Moritz Frankenberg/dpa/Global Look Press

Отмечается, что воздушное судно разбилось недалеко от села Дисвели. Вместе с тем, согласно информации портала «Инфо Рустави», при крушении погиб один человек — лётчик.

Как передавало ИА Регнум, утром 20 июня вертолёт Robinson R-66, на борту которого находились пилот и три пассажира, вылетел с площадки Зейского лесоперерабатывающего комплекса в район реки Джелтула в Тындинском районе Амурской области. Однако вскоре воздушное судно потерпело крушение. Обломки нашли в лесу. В авиакатастрофе никто не выжил.