Москва, 2 июля, 2024, 16:18 — ИА Регнум. Правительство РФ одобрило проект закона, который предусматривает передачу работодателем сведений о военнообязанных сотрудниках военкоматам с помощью реестра воинского учёта. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на проект правительственного отзыва.

Донат Сорокин/ТАСС

Так, изменения закона предполагают передачу в военкоматы необходимых для ведения воинского учёта сведений о военнообязанных сотрудниках через реестр воинского учёта.

Согласно действующему законодательству, организации обязаны передавать военкоматам сведения о военнообязанных работниках в течении пяти суток со дня их изменения.

Отмечается, что законопроект был внесён в июне этого года главой комитета Госдумы по обороне Андреем Картаполовым.

Первое чтение, на котором рассмотрят проект, ожидается 4 июля.

Как передавало ИА Регнум, в апреле президент России Владимир Путин подписал закон о создании единого реестра военнообязанных, предполагающий в том числе возможность выдачи гражданам повесток в электронном виде.

В мае 2023 года Минцифры выдвинуло предложение запустить единый реестр воинского учета и испытать его функциональность до 31 декабря 2023 года. Авторы документа предложили разделить процесс разработки на три этапа. Первый завершится 31 декабря, второй будет длиться с 1 января по 31 декабря 2024 года, а третий начнётся с 1 января 2025 года.

19 сентября замглавы Минцифры России Олег Качанов заявил, что полноценный ввод в эксплуатацию единого реестра воинского учета невозможен раньше 2025 года, потому что есть жёсткие требования к инфраструктуре и информационной безопасности.