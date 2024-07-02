Москва, 2 июля, 2024, 15:22 — ИА Регнум. Заместитель главы Минфина России Алексей Сазанов назначен официальным представителем президента Владимира Путина при рассмотрении вопроса о ратификации протокола о внесении изменения в договор о ЕАЭС, сказано в распоряжении главы государства, опубликованном 2 июля на официальном портале правовой информации.

РИА Новости/Пресс-служба Совета Федерации РФ Алексей Сазанов

«Назначить статс-секретаря — заместителя министра финансов Российской Федерации Сазанова Алексея Валерьевича официальным представителем президента РФ при рассмотрении палатами Федерального Собрания вопроса о ратификации протокола о внесении изменений в договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от 11 апреля 2017 года, подписанного в Санкт-Петербурге 25 декабря 2023 года», — говорится в распоряжении.

Протокол направлен на регулирование порядка и условий перемещения через таможенную границу ЕАЭС товаров электронной торговли. В частности, он предусматривает создание института оператора электронной торговли, который будет обеспечивать логистику и таможенное оформление операций с приобретаемыми в интернете товарами.

Как передавало ИА Регнум, 8 мая в Кремле прошёл юбилейный саммит ЕАЭС. Председательство в союзе с 1 января 2024 года перешло от России к Армении, поэтому заседание проходило под председательством армянского премьера Никола Пашиняна.

Во время своего выступления на заседании совета в узком формате Владимир Путин назвал ЕАЭС одним из центров будущего многополярного мира. Российский лидер также отметил роль ЕАЭС в обеспечении стабильного экономического развития Евразийского региона.

Президент добавил, что ЕАЭС показал свою эффективность перед лицом новых вызовов, санкций, а также демонтажа многих базовых устоев международной торговли.