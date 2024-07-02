Белгород, 2 июля, 2024, 15:14 — ИА Регнум. В Белгороде, Белгородском районе, Шебекино, а также в Шебекинском округе объявлена ракетная опасность. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Александр Рюмин/ТАСС Белгород

«Город Белгород и Белгородский район, Шебекино и Шебекинский округ — ракетная опасность», — написал глава области в Telegram-канале.

Вместе с тем Гладков призвал жителей спуститься в подвалы и оставаться там до получения сигнала «Отбой ракетной опасности».

Как передавало ИА Регнум, днём ранее Гладков сообщил, что в результате атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Белгород и Белгородский район пострадали семь мирных жителей, включая ребёнка.

Ранее в этот же день Гладков сообщал, что при обстреле со стороны ВСУ сельхозпредприятия в селе Новая Таволжанка Белгородской области погиб мужчина. Также он уточнил, что количество раненных в результате обстрела села Архангельское 30 июня увеличилось до девяти. По его словам, 1 июля два жителя самостоятельно обратились в Шебекинскую ЦРБ.

В ночь на 1 июля ВСУ атаковали два села в Грайворонском городском округе с помощью беспилотных летательных аппаратов. В селе Сподарюшино украинский беспилотник сбросил взрывное устройство. В результате атаки полностью разрушен частный дом. Также зафиксированы повреждения линий электропередачи, из-за чего ряд населённых пунктов Грайворонского городского округа временно остались без электроснабжения.