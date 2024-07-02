Киев, 2 июля, 2024, 14:15 — ИА Регнум. В Полтаве на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв. Об этом сообщило украинское издание «Общественное».

Иван Шилов ИА Регнум

Подробности не сообщаются. Местные власти также не комментировали информацию о взрывах.

Министерство обороны России на данный момент не сообщало об ударах по военным объектам в Полтаве.

Как передавало ИА Регнум, 2 июля глава администрации Днепропетровской области Сергей Лысак сообщил, что одно из промышленных предприятий региона получило повреждения. Также, по его словам, повреждение получила линия электропередачи. Уточнять, какое именно предприятие пострадало, Лысак не стал.

25 июня глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что в Днепропетровской области в результате взрывов получил повреждение объект инфраструктуры. Повреждения получил объект в Никопольском районе.

Ранее 30 июня украинские СМИ сообщили о взрыве в Одесской области в районе села Каролино-Бугаз. На тот момент на территории региона действовал режим воздушной тревоги.

С 10 октября 2022 года российские военные наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Так Россия отвечает на теракт на Крымском мосту, организованный, по данным следствия, украинскими спецслужбами. Воздушную тревогу в украинских регионах объявляют ежедневно, иногда на территории всей страны.

Президент России Владимир Путин 11 апреля подчёркивал, что удары российских вооружённых сил по объектам энергетики Украины являются ответом на обстрелы со стороны ВСУ. При этом Путин отмечал, что Россия из гуманитарных соображений воздерживалась от такого ответа в зимний период.