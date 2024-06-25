Кривой Рог, Украина, 25 июня, 2024, 09:29 — ИА Регнум. В Днепропетровской области в результате взрывов получил повреждение объект инфраструктуры, сообщил 25 июня глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул в своём Telegram-канале.

Vyacheslav Madiyevskyy/Global Look Press

Повреждения получил объект в Никопольском районе.

Он также добавил, что утром в Терновском районе будут проходить плановые испытательные взрывные работы на промышленно-производственном предприятии.

Украинские СМИ в ночь на 25 июня сообщали о взрывах вблизи Харькова.

В Киеве и ряде украинских регионов объявляли воздушную тревогу.

Минобороны России не сообщало о нанесении ударов по объектам в вышеуказанных регионах.

Как сообщало ИА Регнум, украинские СМИ накануне распространили информацию о взрывах в Одессе. Позже российские военкоры сообщили об ударе, нанесённом по связанному с ВСУ объекту в Одессе. Как сообщили в подполье, удар был нанесён по заводу тяжёлого краностроения «Краян», на территории которого находился склад с ракетами, переданными украинской армии Западом.