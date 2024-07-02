Днепропетровск, Украина, 2 июля, 2024, 08:30 — ИА Регнум. В Днепропетровской области Украины получило повреждения промышленное предприятие, сообщил 2 июля глава областной администрации Сергей Лысак.

Иван Шилов ИА Регнум

«Повреждено промышленное предприятие», — написал он в Telegram-канале.

Также, по его словам, повреждение получила линия электропередачи.

Как передавало ИА Регнум, 25 июня глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что в Днепропетровской области в результате взрывов получил повреждение объект инфраструктуры. Повреждения получил объект в Никопольском районе.

Ранее 30 июня украинские СМИ сообщили о взрыве в Одесской области в районе села Каролино-Бугаз. На тот момент на территории региона действовал режим воздушной тревоги.