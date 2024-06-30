Одесса, Украина, 30 июня, 2024, 10:16 — ИА Регнум. В Одесской области 30 июня прогремел взрыв, сообщило украинское издание «Страна. ua».

Diego Herrera/Global Look Press

Взрыв прогремел в районе села Каролино-Бугаза. В это время в регионе действовал режим воздушной тревоги.

Более подробной информации пока не сообщалось.

Минобороны России не сообщало о нанесении ударов по каким-либо объектам в Одесской области.

Как сообщало ИА Регнум, 29 июня глава комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты России, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов написал в Telegram о взрыве в подконтрольном киевскому режиму городе Запорожье в результате прилёта ракеты комплекса «Искандер».

Украинские СМИ также сообщали о взрыве в Харькове на фоне воздушной тревоги.