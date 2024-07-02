Калуга, 2 июля, 2024, 15:16 — ИА Регнум. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении 16-летнего подростка, который обвиняется в диверсии на железной дороге в Калужской области. Об этом сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В ходе расследования установлено, что 28 июня 2024 года лицо, активно поддерживающее Вооружённые силы Украины, предложило несовершеннолетнему вступить с ним в преступную группу в целях дестабилизации деятельности органов власти Российской Федерации путём поджога батарейного шкафа», — говорится в сообщении.

По данным следствия, несовершеннолетний должен был действовать согласно инструкции и снять видео с подтверждением совершённого. Куратор обманом склонил обвиняемого к совершению преступления, пообещав ему выплату в размере 50 тысяч рублей. Подросток согласился и осуществил поджог батарейного шкафа на станции Людиново-2 в Калужской области, уточняется в следственном управлении.

Сотрудники УФСБ РФ по Калужской области уже установили личность молодого человека и отправили его под арест. При этом подчёркивается, что он признаёт свою вину, а также раскаивается в содеянном. Против обвиняемого возбуждено уголовное дело по статье 281 УК РФ («Диверсия, совершённая группой лиц по предварительному сговору»). Правоохранители также напомнили, что совершение диверсии наказывается лишением свободы на срок до 20 лет.

Как передавало ИА Регнум, 5 июня второй Западный окружной военный суд приговорил к 17 и 22 годам лишения свободы двух диверсантов, которые принуждали школьников поджигать релейные шкафы на железной дороге в Московской области.

Ранее сотрудники ФСБ задержали двух жителей Нижегородской области за подготовку диверсий на железной дороге по заданиям украинских спецслужб.

В апреле 2024 года глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв сообщил, что поправки о наказании до 35 лет лишения свободы за диверсионные преступления поддержаны правительством и вскоре будут внесены в Госдуму.