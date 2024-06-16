Москва, 16 июня, 2024, 12:29 — ИА Регнум. Бомбардировщики Воздушно-космических сил России нанесли удар по командному пункту и живой силе ВСУ. Об этом 16 июня сообщила пресс-служба Министерства обороны.

РИА Новости/Валентин Капустин

«Звено бомбардировщиков Су-34 в сопровождении истребителя Су-35С выполнили взлёт с аэродрома базирования и нанесли бомбовый удар по командному пункту и живой силе ВСУ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что при ударе применялись фугасные авиационные бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции.

В военном ведомстве добавили, что самолёты, выполнив боевое задание, вернулись на аэродром базирования. Разведка доложила об успешном поражении цели.

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Как сообщало ИА Регнум, 15 июня Минобороны проинформировало о том, что в зоне спецоперации экипажи штурмовой авиации ВКС группировки войск «Центр» нанесли удар по опорному пункту и живой силе ВСУ.

Экипажи Су-25 нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами. Российские военные уничтожили цели противника.