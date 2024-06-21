Благовещенск, 21 июня, 2024, 10:21 — ИА Регнум. В результате крушения вертолёта в Амурской области погибли четыре человека. Об этом сообщили в Центре обеспечения гражданской защиты и пожарной безопасности региона.

Ладислав Карпов/ТАСС

По предварительным данным, в вертолёте находились работники «Зейского лесоперерабатывающего комплекса», которые направлялись в Джелтулак в Тындинском районе, чтобы починить бульдозер.

Согласно информации Telegram-канала «112», на борту находились пилот Виталий Калашников и трое сотрудников предприятия: Намзу Нарзиев, Сардар Бозоров и Рамзиддин Хамраев.

Как передавало ИА Регнум, ранее Следственный комитет России сообщил, что крушение вертолёта произошло утром 20 июня. По данному факту возбуждено уголовное дело.

12 июня в лесистой местности возле одной из баз отдыха в Свердловской области вертолёт Robinson R44 совершил жёсткую посадку. На борту находились два человека, их госпитализировали. Позже минздрав области сообщил, что пилот поступил в медучреждение в состоянии средней тяжести, пассажирка — в крайне тяжёлом состоянии. Отмечалось, что обоих пострадавших госпитализировали в реанимационное отделение городской больницы Первоуральска.