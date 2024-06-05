Москва, 5 июня, 2024, 12:31 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) не в силах переломить ход событий на передовой, несмотря на поставку западного вооружения, заявил командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС России генерал Апты Алаудинов.

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«Что бы они (страны Запада) сегодня ни дали украинским формированиям, они не в состоянии переломить ход истории и событий непосредственно на передовой. Те силы и средства, которые они сейчас собрали, мы их тоже перемелем», — сказал он.

Как передавало ИА Регнум, 12 мая Алаудинов заявил, что потери, которые ВСУ понесли за время спецоперации, приближаются к 700 тыс. военных. Он также отметил, что украинский народ не враг России, добавив, что «не хотелось бы нам, чтобы вы продолжали нести такие потери».

Российская сторона неоднократно призывала Запад воздержаться от поставок военной помощи киевскому режиму. Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что любые предназначенные для ВСУ военные грузы являются законной целью для ВС РФ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявлял, что поставки Киеву вооружений не способны повлиять на ход проведения специальной военной операции, а только затягивают конфликт.

Французский историк Эммануэль Тодд ранее заявил, что новые поставки военной помощи Украине со стороны Соединённых Штатов Америки не помогут Киеву переломить баланс сил и едва ли окажут влияние на ход конфликта.

Бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире подкаста Ask the Inspector отметил, что киевский режим Владимира Зеленского падёт в ближайшие месяцы.