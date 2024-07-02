Москва, 2 июля, 2024, 11:56 — ИА Регнум. Басманный районный суд Москвы заочно арестовал бывшего министра финансов Украины Александра Шлапака на два месяца. Об этом 2 июля сообщили в официальном Telegram-канале судов общей юрисдикции города Москвы.

Александр Максименко/РИА Новости Александр Шлапак

Согласно постановлениям суда, заочно арестован не только экс-министр, но и командующий войсками оперативного реагирования генерал Игорь Довгань. Ему также избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца.

«Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ («Применение запрещённых средств и методов ведения войны»)», — сказано в публикации.

Также в сообщении уточняется, что бывший министр финансов Шлапак и генерал Довгань были объявлены в международный розыск.

Ранее МВД России объявило в розыск бывшего президента Украины Петра Порошенко. В карточке указана его дата рождения, а также данные о месте его рождения. Однако статья, по которой разыскивают экс-президента, не указана.

Как сообщало ИА Регнум, 2 июня в розыск был объявлен заместитель командующего Сухопутными войсками Вооружённых сил Украины (ВСУ) генерал-майор Александр Нестеренко. Карточка с его данными появилась в базе розыска МВД России.