Москва, 2 июля, 2024, 11:25 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел РФ объявило в розыск заместителя командующего Сухопутными войсками Вооружённых сил Украины (ВСУ) генерал-майора Александра Нестеренко. Карточка с его данными появилась в базе розыска МВД России.

suspilne. media Александр Нестеренко

Как указано в карточке, основанием для розыска Нестеренко стала одна из статей УК РФ, однако какая именно, МВД не пояснило.

«Александр Владимирович Нестеренко, 13.10.1972. Разыскивается по статье УК», — написано в карточке базы розыска МВД РФ.

Как передавало ИА Регнум, в начале марта этого года Следственный комитет России заочно предъявил Нестеренко обвинение. Согласно данным следствия, он вместе с экс-командующим оперативным командованием «Запад» ВСУ генералом Игорем Довганем отвечал за подготовку военных перед направлением их в зоны проведения операции на юго-востоке Украины.

Ранее МВД России объявило в розыск экс-премьера Украины Юлию Тимошенко, при этом по какой именно статье УК она разыскивается, не уточнялось.

28 июня председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил, что СК РФ объявил в международный розыск 28 военачальников ВСУ различного уровня. Он также добавил, что всего органами в суд было направлено 296 уголовных дел в отношении 458 украинских военных и вынесено 250 приговоров.