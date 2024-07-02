Москва, 2 июля, 2024, 11:34 — ИА Регнум. Четверо пострадавших при обстреле Севастополя 23 июня находятся в тяжёлом состоянии. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Валерий Шарифулин/ТАСС

«Четверо пострадавших при обстреле Севастополя 23 июня остаются в тяжёлом состоянии, всего в стационарах города, федеральных центрах и московских больницах лечение проходят 37 человек», — проинформировал Кузнецов.

Как передавало ИА Регнум, 23 июня Вооружённые силы Украины атаковали Крым пятью ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Средства противовоздушной обороны перехватили четыре воздушные цели, однако боевая часть пятой ракеты разорвалась в воздухе. В результате террористической атаки погибли четыре мирных жителя, в том числе двое детей. Ещё 153 человека пострадали.

В Министерстве обороны России подчеркнули, что ответственность за обстрел ВСУ Севастополя в том числе несут Соединённые Штаты Америки, поставляющие эти ракеты Киеву. Кроме того, полётные задания в ATACMS вводятся американскими специалистами на основе собственных данных спутниковой разведки. С утверждением о причастности Вашингтона также выступил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров. Он напомнил, что США при поставке вооружений Украине не допускают их использования без участия своих специалистов.