Киев, 2 июля, 2024, 10:29 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли технику во время ракетного удара ВС России по военному аэродрому в Миргороде Полтавской области, сообщил экс-советник командования Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат у себя в соцсетях.

Иван Шилов ИА Регнум

Как отметил Игнат, во время военного конфликта нельзя обойтись без потери военной техники.

«Это я применительно к вражескому удару по аэродрому Миргород», — добавил он.

Украинский военный уточнил, что при ударе «есть определённые потери», однако потребности приводить не стал.

Как передавало ИА Регнум, 2 июля в Министерстве обороны России проинформировали, что расчёты «Искандер-М» Вооружённых сил РФ групповым ракетным ударом уничтожили пять истребителей Су-27 ВСУ на аэродроме Миргород Полтавской области.

Отмечается, что в результате было уничтожено пять действующих истребителей Су-27, ещё два, находившиеся на ремонте, получили повреждения.

Кроме того, в Минобороны России ранее сообщали, что за неделю были сбиты два украинских МиГ-29 и два вертолёта Ми-8. Российские бойцы также в ходе ударов по аэродромам уничтожили Су-27 и Су-25 ВВС Украины.