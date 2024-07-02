Киев, 2 июля, 2024, 08:01 — ИА Регнум. Супруга казахстанского журналиста Айдоса Садыкова Наталья, на которого в Киеве было совершено покушение, сообщила 2 июля о его смерти.

ИА Регнум Айдос Садыков

В соцсетях она написала, что Айдос Садыков скончался в три часа ночи.

«13 дней Айдос боролся за жизнь в реанимации, но чуда не случилось», — сообщила Наталья.

Как сообщало ИА Регнум, полиции сдался один из подозреваемых в покушении на Айдоса Садыкова 18 июня в Киеве — Алтай Жаканбаев. Его задержали и допросили. Второго участника покушения Мейрама Каратаева продолжают разыскивать.

ЧП случилось возле станции метро «Политехнический институт» в Киеве. Мужчина выстрелил в оппозиционера Айдоса Садыкова, тяжело его ранил и скрылся. В момент покушения Садыков находился с женой в автомобиле, припаркованном на улице Ярмолы.

Садыковы живут в Киеве почти десять лет, имеют статус беженцев. У них трое детей.