Киев, 18 июня, 2024, 16:04 — ИА Регнум. Покушение на казахстанского оппозиционера Айдоса Садыкова совершено к Киеве, он тяжело ранен. Об этом сообщает 18 июня украинское издание «Страна. ua».

Кадр из видео

По данным Национальной полиции, неизвестный выстрелил в мужчину, который находился с женой в автомобиле, припаркованном на улице Ярмолы возле станции метро «Политехнический институт». После нападения злоумышленник скрылся, женщина не пострадала.

На место прибыли правоохранители, стрелявшего ищут.

Издание отмечает, что нападению подвергся известный в Казахстане оппозиционер Айдос Садыков, который живёт в Киеве с 2014 года и получил от украинских властей статус беженца. Киллер использовал глушитель и стрелял Садыкову в голову. Раненый находится в тяжёлом состоянии.

Как сообщало ИА Регнум, в августе 2014 года уроженец Актюбинской области Казахстана Садыков от лица выходцев из страны призывал бывшего президента Украины Петра Порошенко «воевать против путинского режима». В июле 2010 года Садыкова приговорили на родине к двум годам лишения свободы за сопротивление полицейским. В апреле 2012 года он вышел на свободу по амнистии.

В октябре 2023 года казахстанские власти объявили Садыкова в розыск за разжигание розни. В своём YouTube-канале он публиковал ролики с критикой руководства Казахстана.