Астана, 22 июня, 2024, 11:47 — ИА Регнум. Правоохранителям сдался один из подозреваемых в покушении на казахстанского блогера Айдоса Садыкова, совершённом 18 июня в Киеве. Об этом сообщает 22 июня пресс-служба генеральной прокуратуры Казахстана.

Aidos Sadykov / X.com Айдос Садыков

В ведомстве уточнили, что подозреваемый Жаканбаев А. М. сам пришёл в полицию 21 июня. Его задержали и допросили. Второго участника покушения Каратаева М. продолжают разыскивать.

В генпрокуратуре отметили, что украинские правоохранители в кратчайшие сроки установили подозреваемых в покушении на Садыкова. Иная информация в интересах следствия не разглашается, добавили в пресс-службе.

Как сообщало ИА Регнум, 18 июня возле станции метро «Политехнический институт» в Киеве неизвестный выстрелил в казахстанского оппозиционера Айдоса Садыкова, тяжело его ранил и скрылся. В момент покушения Садыков находился с женой в автомобиле, припаркованном на улице Ярмолы.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, комментируя инцидент, сообщил, что поручил направить официальные запросы по линии дипломатического ведомства и правоохранительных органов. Он добавил, что казахстанские официальные органы готовы подключиться к расследованию.

Садыков живёт в Киеве с 2014 года и имеет выданный украинскими властями статус беженца.