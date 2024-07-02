Заявление, допущенное заместителем председателя Совета безопасности России Дмитрием Медведевым, который сравнил «мирный саммит» по Украине с чистейшим сюрреализмом из книги «Скотный двор» Джорджа Оруэлла, вызвало недовольство в Берне. Обсуждением такого известия ознаменован новый, 860-й день специальной военной операции (СВО).

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

За прошедшие 15 лет отношение Медведева к Швейцарии сильно изменилось, отмечает журналист Эрих Ашванден в публикации для издания NZZ. Отметив, что Медведев рассматривает переговоры в Швейцарии как личное оскорбление, он напомнил о визите Медведева в страну в качестве президента России и подарке — двух бурых медвежатах — в знак дружбы между странами.

Россия предлагает не заморозку конфликта, а именно его прекращение. Если план мира не будет воспринят, то следующая инициатива уже будет на более жёстких условиях, предупреждал президент России Владимир Путин накануне саммита 14 июня. Ранее российский лидер назвал «мирную» конференцию в Швейцарии паноптикумом.

Тем временем непосредственно в зоне СВО экипажи Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорному пункту и живой силе противника. Все указанные цели в зоне ответственности группировки войск «Восток» успешно поражены, информирует Минобороны, публикуя соответствующие видеокадры.

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Также в Сети появилась информация об уничтожении на аэродроме в Миргороде Полтавской области шести истребителей Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Отмечается, что для удара по украинской технике российские военные использовали оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер».

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